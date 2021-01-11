Санкт-Петербург, 11 января 2021, 14:59 — REGNUM В семи регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в расчете на 100 тыс. населения превышает общероссийский средний уровень. При этом Санкт-Петербург занимает первую строчку в СЗФО по данному показателю и четвертую по России, с 5198,3 случая инфицирования на 100 тыс. населения.

СЗФО, количество случаев на 100 тыс. населения, по состоянию на 11.01.2021
СЗФО, количество случаев на 100 тыс. населения, по состоянию на 11.01.2021
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)

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Как сообщили ИА REGNUM в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), на 11 января в России выявлено 2332,8 случая коронавируса на 100 тыс. населения. В Северо-Западном федеральном округе этот показатель составляет 3924,7 случая.

Помимо Санкт-Петербурга, в СЗФО общероссийский показатель распространения коронавирусной инфекции превышают Мурманская область (5166,3), Республика Карелия (4494,9), Архангельская область (4178,1), Псковская область (4076,8), Республика Коми (3942,7) и Новгородская область (3403,3).

В других регионах округа заражаемость коронавирусом на 100 тысяч населения находится ниже общероссийского уровня: Вологодская область (2290,6), Калининградская область (2008,2), Ненецкий автономный округ (1862,7), Ленинградская область (1432,6).

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