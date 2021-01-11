Ульяновск, , 14:45 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который лечится в больнице от COVID-19, продолжает работать дистанционно и обещает не ослаблять контроль за работой должностных лиц. Об этом глава региона сообщил на своей странице в «Инстаграмме».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Сегодня, 11 января, в области прошло заседание штаба по развитию региона, где один из вопросов касался ликвидации последствий снегопада. По данным властей, в настоящее время на дорогах работают более 300 единиц спецтехники.

Губернатор сообщил, что на совещании ему доложили о работе по очистке территорий от снега и обеспечению безопасного проезда для пассажирского транспорта. Он также сослался на «сообщения в соцсетях с просьбами расчистить улицы, дворы», подчеркнув, что «ответственные лица должны внимательно отслеживать эти комментарии» и оперативно на них реагировать.

«Пока нахожусь в больнице и лично не могу проконтролировать качество уборки дорог, дворов и тротуаров. Но это не значит, что контроль ослаблю», — заверил Сергей Морозов.

Читайте также:На федеральных трассах в Поволжье увеличили число снегоуборочных машин

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря 2020 года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов перешёл на дистанционную работу из-за плохого самочувствия, 25 декабря у него официально подтверждено заражение коронавирусом, и диагностирована пневмония. Первые дни губернатор лечился дома, затем был госпитализирован в реанимацию, был подключен к аппарату ИВЛ. 6 января 2021 года Морозов заявил, что чувствует себя «гораздо лучше» и «учится заново дышать».

Читайте ранее в этом сюжете: Заболевший COVID-19 губернатор Ульяновской области учится «заново дышать»