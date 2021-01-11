Норильск, Красноярский край, , 14:39 — REGNUM Подросток, который серьёзно пострадал при сходе лавины на склоне горы «Отдельная» в городе Норильске Красноярского края, пришёл в сознание. Об этом 11 января сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Ранее по теме: К лечению пострадавшего в Норильске подростка подключились московские врачи

«Мальчик пришёл в себя, с ним работают психологи», — сказала в беседе с РИА Новости представитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, снежная лавина сошла в районе горнолыжной трассы «Гора Отдельная» в Норильске в ночь на 9 января. Погибли женщина, её супруг и маленький ребёнок. Серьёзно пострадал 14-летний подросток. Мальчика в тяжёлом состоянии доставили в отделение реанимации Норильской межрайонной больницы. У него переохлаждение тяжелой степени, обморожения, гематомы и многочисленные ссадины.

Читайте также: Пострадавший при сходе лавины в Норильске подросток снят с аппарата ИВЛ

Накануне, 10 января, он был снят с аппарата ИВЛ и теперь дышит самостоятельно. Медики круглосуточно наблюдают за мальчиком. К его лечению подключились лучшие московские специалисты.