Оттава, , 14:36 — REGNUM Популярный многопользовательский ужастик Dead by Daylight получит несколько улучшений игрового процесса. Об этом 11 января сообщает издание PCGamer.

Разработчики из Behaviour Interactive пообещали изменить игровой интерфейс, улучшить анимации выживших и полностью переработать систему матчмейкинга (подбора игроков). Все нововведения уже доступны на тестовом сервере Dead by Daylight.

Напомним, Dead by Daylight — это ассиметричный многопользовательский хоррор, в котором команда выживших пытается спастись от могущественного маньяка-убийцы. Для достижения своей цели игрокам нужно будет завести пять генераторов энергии и открыть дверь наружу.

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