Джакарта, , 14:31 — REGNUM В полиции Индонезии заявили, что специалистам удалось идентифицировать первую жертву крушения пассажирского лайнера, сравнив данные отпечатков пальцев, сообщает Detik.

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Специалисты смогли опознать тело мужчины и установить его личность.

Семьи погибших в результате авиакатастрофы в Индонезии продолжают прибывать в госпиталь национальной полиции, чтобы предоставить образцы ДНК в качестве материала для опознания и идентификации погибших.

По последним данным, полиция располагает 53 образцами ДНК, полученными от родственников погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели обнаружили фрагменты самолета, личные вещи и одежду пассажиров.

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