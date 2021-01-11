Москва, , 14:59 — REGNUM Заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что в Российской Федерации был впервые обнаружен «британский» штамм коронавируса, вызвало шквал комментариев в интернете. Пользователи выразили своё мнение 11 января в социальной сети Facebook.

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«Говорили, что транспортное сообщение с Британией закрыто, а почему пускают людей. Надо чтобы всех их разместили на карантин», — написал Зайниддин Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что всему виной стал человек, который в обход запретов привёз новый штамм из Великобритании. По их мнению, необходимо ужесточить сообщение с данной страной.

«И началась история со всеми штаммами всех стран мира! И для каждого по вакцине. А почему бы и да? Открывать границы — опасно», — считает Анастасия Б.

Некоторые комментаторы отнеслись с недоверием к данному случаю. По их видению, вероятность определения наличия заражения не столь высока, чтобы однозначно утверждать, что данный пациент действительно болеет.

«Интересно, а как нашли? Обычный коронавирус-то не могут определить нормально. Вероятность 50%», — поделился Александр Б.

Нашлись и те пользователи, которые пришли к выводу, что не так опасен сам коронавирус, сколько страх перед ним у населения. Они уверены, что стресс наносит куда больший ущерб людям, нежели вирус.

«Самый страшный вирус — страх. Люди должны бояться болезней, контактов. И тогда они будут умирать. В этом цель. Во всяком случае, с психикой у многих уже проблемы», — пишет Елена Л.

Напомним, 10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в Российской Федерации был впервые обнаружен «британский» штамм коронавируса.