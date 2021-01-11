Лос-Анджелес, США, , 14:30 — REGNUM В игре Call of Duty: Warzone снова обнаружили ошибку, позволяющую геймерам бесконечно восстанавливать здоровье. Об этом 11 января сообщает издание PCGamer.

Ошибка позволяет игрокам использовать стимуляторы в неограниченном количестве. Благодаря этому багу, многие геймеры заманивают противников в облака ядовитого газа и начинают лечить своего персонажа до тех пор, пока все соперники не погибнут от отравления.

Напомним, эта ошибка уже появлялась в игре в мае 2020 года. Тогда разработчики оперативно исправили её.

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