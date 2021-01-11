Кострома, , 14:30 — REGNUM В ближайшие три дня в Костромской области ожидается резкое снижение температуры до — 25−32 градусов. Об этом сообщает департамент региональной безопасности.

Зимний лес Алексей Яковлев © ИА REGNUM

Днём 11 января температура воздуха в регионе может понизиться до — 21 градуса, ночью 12 и 13 января — до минус 27−32 градусов.

В связи с этим костромичей просят следить за своим здоровьем, по возможности оставаться дома, проверять исправность печей и электрического оборудования перед включением нагревательных приборов.

«Советую костромичам оставаться дома по возможности, не усердствовать с алкоголем на улице, поскольку крепкие напитки создают иллюзию тепла, и можно получить переохлаждение или хуже — обморожение. Также перепад температуры влияет на обострение хронических заболеваний, скачки артериального давления — не нужно забывать принимать лекарственные препараты, назначенные врачами. Прошу горожан одеваться с умом — носить удобную и свободную обувь, многослойную одежду и термобельё», — рассказала заместитель директора департамента здравоохранения региона Валерия Стрелец.

Отметим, что с начала зимы в Костромской области температура воздуха днём редко опускалась ниже отметки в — 10 градусов. В период с 11 по 13 января похолодание прогнозируется на территории всей Центральной России, в том числе и соседней Ярославской области. Морозы в регионы придут из-за ультраполярного вторжения холодных масс воздуха из Сибири и из Арктики.

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