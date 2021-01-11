Женева, Швейцария, , 14:48 — REGNUM Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал решение властей КНР принять международных экспертов для выяснения обстоятельств появления коронавируса нового типа. Его заявление опубликовано 11 января в микроблоге ВОЗ в Twitter.

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«Мы приветствуем заявление, касающееся международной группы для исследования происхождения вируса, вызывающего заболевание COVID-19», — заявил Гебрейесус.

Он отметил, что ожидает тесного сотрудничества экспертов с китайскими партнёрами, нацеленного на определение источника вируса и пути его распространения среди людей. Это исключительно важная миссия, подчеркнул глава ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Китай прибудет группа экспертов ВОЗ. Они попытаются выяснить, как в этой стране появился новый вирус SARS-CoV-2.

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