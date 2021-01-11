Курск, , 14:27 — REGNUM В Курске 11 января открылся десятый прививочный пункт для вакцинации от коронавируса — на базе поликлиники № 5. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Ранее для вакцинации препаратом «Спутник V» было открыто девять прививочных пунктов во взрослых поликлиниках Курска, областном кожвендиспансере и больнице города Железногорска.

До конца января пункты вакцинации обещали организовать во всех центральных районных больницах. Пока в ходе выездов делали прививки в Рыльском, Фатежском, Льговском, Советском и Золотухинском районах.

В 2020 году регион получил препарат для вакцинации 2042 человек. Прививки пока делают только медикам, учителям и соцработникам. В январе-феврале ожидаются новые поставки вакцины, которые должны начаться уже на этой неделе, — всего ожидают 50 тысяч доз.

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