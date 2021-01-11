Монреаль, Канада, , 14:24 — REGNUM Разработчики Gotham Knights рассказали о том, как геймеры смогут прокачивать своих персонажей в игре. Выдержки из интервью с авторами проекта 11 января предоставило издание PCGamer.

Как оказалось, все четыре протагониста Gotham Knights будут получать новые уровни и прогрессировать, даже если геймеры не будут за них играть. Разработчики обосновали это решение сюжетно — в то время как игрок управляет одним из героев, остальные продолжают бороться с преступностью и выполнять миссии «на заднем плане».

Напомним, релиз Gotham Knights ожидается в 2021 году. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

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