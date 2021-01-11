Тюмень, , 14:16 — REGNUM В Тюмени у учеников школы № 94 очное обучение после каникул не задалось: их отправили домой из-за холода в классах. Об этом сообщает портал 72.ru.

Информацию, полученную порталом от родителей учеников, подтвердили в школе. Дирекция учебного заведения пояснила, что в здании появились проблемы с отоплением и сейчас ведётся устранение неполадок.

Тем временем ГУ МЧС по Тюменской области сообщает, что с 12 по 14 января в регион придут морозы до минус 40 градусов по Цельсию и ряд учеников явно перейдёт на дистанционное обучение по погодным причинам.