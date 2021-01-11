Приштина, , 14:17 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 10 января сообщили, что за сутки в результате исследования 1 586 образцов в крае выявили 253 носителя коронавируса. Ещё 646 человека признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 53 776 случаев заражения коронавирусом. 46 259 пациентов уже здоровы. 1377 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли семь пациентов с COVID-19. Лечение проходят 6140 человек.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани 21 декабря заявил, что в настоящее время в стране ведется тщательный контроль за лицами, прибывающими в республику из стран, где был выявлен новый вариант коронавируса, с целью предотвратить его распространение.

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С 13 ноября Косово разделено на три зоны в соответствии с тяжестью эпидемиологической ситуации. Приштина оказалась в «красной» зоне, где были введены самые строгие ограничения — с 19:00 до 05:00 действует комендантский час.

Вторая волна пандемии в Косово, по всей видимости, идет на спад. Смертность и число выявляемых случаев заражения стабильно снижаются, как и количество выявленных активных носителей коронавируса. И, чтобы закрепить успех, правительство Косово 22 декабря ввело новые, «предновогодние» ограничительные меры.

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