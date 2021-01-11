Подгорица, , 14:10 — REGNUM Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании в конце 2020 года и распространившийся по миру, пока не обнаружен в Черногории.

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Штамм, который был обнаружен почти в 40 странах, передается намного быстрее, но нет никаких доказательств того, что он более опасен, отмечают медики.

«В Черногории пока не выявлено ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса. Коллеги внимательно следят за ситуацией и участвуют в ежедневном обмене информацией, поступающей с официальных международных адресов «, — сообщили в Институте общественного здравоохранения.

Там также отметили, что если ситуация с новым штаммом коронавируса в Черногории изменится, общественность будет своевременно проинформирована.