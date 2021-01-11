Майкоп, , 14:09 — REGNUM В Адыгее число новых случаев подтвержденного заражения коронавирусной инфекцией снизилось со 103 человек в середине декабря 2020 года до 70 — на 10 января 2021 года. Общая численность носителей коронавируса в республике достигла 11 867 человек (+ 71 за прошедший день), сообщили 11 января в федеральном оперативном штабе.

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Из всех заразившихся сумели побороть болезнь 9813 пациентов (+48 за минувшие сутки). В настоящее время на лечении находятся 1954 «активных» пациентов. Наибольшая заболеваемость по республике сораняется в Майкопе — 4746 человек за все время пандемии, наименьшая — в Шовгеновском районе — 483 человека.

С начала нового 2021 года в Адыгее скончались от осложнений, вызванных новой опасной инфекцией, девять жителей республики. Общее число смертей от COVID-19 достигло 101.