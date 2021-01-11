Москва, , 14:11 — REGNUM Заявление владельца Telegram Павла Дурова, в котором он призвал пользователей операционных систем iOS от Apple переходить на Android из-за того, что корпорация Apple, по его мнению, препятствует свободному обмену информацией, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Пользователи оставили свои комментарии 11 января в социальной сети Facebook.

«Я в этом не разбираюсь, но мой андроид наглеет с каждым днём. Уже чувствую его своим врагом подлым. А ведь никак не откажешься», — пишет Людмила М.

Многие пользователи согласились с мнением Дурова. По их видению, Apple действительно ведёт «мутную» политику конфиденциальности и, в то же время, ставит препятствия на пути того, чтобы граждане делились информацией без «лишних глаз».

«Надо байкотировать Apple за цензуру США по всему миру!», — считает Марс Н.

Некоторые комментаторы отметили, что разработчиками операционки Android является корпорация Google, которая также как и Apple располагается в США и обязана соблюдать требования американского правительства.

«А смысл? Что iOS, что андройд управление одно в США!», — поделился своим мнением Anatoly V.

Нашлись и те пользователи, кто увидел в призыве Дурова «меркантильные интересы». Они считают, что владелец Telegram попросту мстит Apple за то, что корпорация отказывается принимать его условия.

«Дуров не все договаривает! По причине своих новых проектов он прекрасно понимает, что владельцы айфонов не будут покупать его продукт! Как известно, траты владельцев Apple выше владельцев андройдов!», — написал Серж С.

Напомним, 10 января владелец Telegram Павел Дуров заявил о целесообразности перехода с iOS на Android из-за того, что корпорация Apple, по его мнению, препятствует свободному обмену информацией.