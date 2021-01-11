Чебоксары, , 14:08 — REGNUM В Чувашии в рамках празднования Нового года и Рождества прошло 16 мероприятий с участием более 9 тыс. человек. В их числе — пикеты. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 января, сообщил на планёрке в правительстве замначальника полиции МВД по Чувашии Юрий Митрофанов.

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Подводя итоги работы в праздники, полицейский отметил, что в республике число зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сократилось с 228 до 199, включая особо тяжкие преступления, преступления в общественных местах и «в области общественного порядка».

«При этом сотрудниками полиции выявлено больше преступлений превентивной направленности», — сказал Юрий Митрофанов, не став приводить статистику.

Замначальника полиции МВД по региону констатировал, что в новогоднюю ночь «фактов проведения официальных с массовым мероприятий с участием граждан» не зарегистрировано»:

«В праздничные дни на территории республики проведено 16 мероприятий, в том числе наиболее массовые мероприятия приурочены к празднованию Нового года и Рождества Христова, 13 партийных мероприятий, два публичных мероприятия в форме одиночного пикета. В данных мероприятиях приняли участие более 9 тыс. граждан».

Представитель МВД по Чувашии также отметил «высокий уровень организационной работы со стороны всех органов местного самоуправления». По его словам, во время проведения мероприятий использовалось 23 арочных и 331 ручной металлодетектор: на контрольно-пропускных пунктах «не допущено к проносу более 5,5 литров спиртосодержащей продукции, восемь колюще-режущих предметов, два газовых баллончика».

Юрий Митрофанов сообщил, что в рамках проведения данных мероприятий на охрану общественного порядка было дополнительного задействовано 817 сотрудников органов внутренних дел, 40 бойцов ОМОН управления Росгвардии по Чувашии, 197 народных дружинников, 28 организаторов представителей спортивных мероприятий.

«В целом при проведении мероприятий грубых нарушений общественного порядка не допущено», — сказал представитель МВД по Чувашии.

Напомним, что в Чувашии в новогоднюю ночь массовые мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса.