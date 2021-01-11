Москва, , 14:00 — REGNUM Российский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» выделил образец «британского» штамма коронавируса, сообщили 11 января в Роспотребнадзоре.

«Институт «Вектор» Роспотребнадзора выделил «британский» штамм коронавируса из материала пациента еще в декабре 2020 года и продолжает его изучение», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников прокомментировал известие о первом выявленном в России случае заражения «британским» штаммом коронавируса.

По его словам, это не первая и не последняя мутация SARS-CoV-2, но все они не приводят к более тяжелым формам болезни.

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