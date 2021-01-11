Красноярск, , 13:58 — REGNUM Второй штраф в отношении АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, дочерняя структура «Норникеля») суд признал правомерным. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 января в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Ранее Енисейское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству признало АО НТЭК виновным в совершении административного правонарушения по ст. 8.48 КоАП РФ («Штраф за несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания»). Было выписано постановление, согласно которому АО НТЭК был назначен штраф в размере 150 тысяч рублей. Компания, не согласившись с этим штрафом, обратилась в Норильский городской суд.

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11 января в Норильском городском суде прошло заседание по иску компании к Енисейскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству. Суд вынес решение по этому делу. Постановление ведомства решено частично изменить в текстовой части.

«В остальном постановление по делу об административном правонарушении оставлено без изменения, а жалоба АО НТЭК без удовлетворения», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2020 года в Норильске произошла экологическая катастрофа. При разгерметизации бака с дизельным топливом на ТЭЦ-3 АО НТЭК разлилось свыше 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 млрд рублей, «Норникель» — в 21,4 млрд рублей.

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