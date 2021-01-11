Ступино, Московская область, , 13:58 — REGNUM В Подмосковье ожидается запуск нового завода по производству сиропов. Об этом 11 января сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Отмечается, что предприятие должно начать работу в первом квартале 2021 года. Проект будет реализован в особой экономической зоне городского округа Ступино. Объем инвестиций оценивается в 1,3 млрд рублей.

На данный момент на объекте завершаются отделочные работы основного корпуса производственного здания и офисных помещений. Начата наладка оборудования. Предполагается, что после запуска предприятия, около 50 жителей Подмосковья будут обеспечены высокооплачиваемой работой.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье планируют расширить сеть видеонаблюдения