Москва, , 14:02 — REGNUM Заявление представителей Российского фонда прямых инвестиций о том, что Национальное агентство фармацевтической продукции Алжира зарегистрировало вакцину «Спутник V», вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 11 января в социальной сети Facebook.

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«Раз троллей из не незалежной так прёт, значит, вакцина в России и действительно эффективна», — считает Alexandros I.

Многие пользователи выразили свою радость случившемуся факту. Они считают, что на решение властей Алжира повлияла высокая эффективность отечественной вакцины против COVID-19.

«За нашей вакциной уже очередь выстраивается, даже англичане признали, что эффективность 92%, а у них только 76», — пишет Светлана Ф.

Некоторые комментаторы принялись шутить на тему того, что за российской вакциной стоит целая очередь, а выдаваться она будет странам в зависимости от алфавитного порядка.

«Алжир, и это хорошо. Ещё Аргентина. И так по алфавиту», — пишет Valeria L.

Нашлись и те пользователи, которые выразили слова благородности России за возможность получить вакцину от COVID-19, а также за то, что наша страна уже когда-то помогала Алжиру в других вопросах.

«Спасибо России за поддержку. Особенно за помощь во время СССР, когда мы воевали против французской колонизации. Россия и Алжир друзья навсегда», — пишет Масуд ас-Сахрави.

Напомним, Национальное агентство фармацевтической продукции Алжира зарегистрировало вакцину «Спутник V» 10 января.