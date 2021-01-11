Севастополь, , 13:56 — REGNUM Ухудшение погодных условий прогнозируется в Севастополе во второй половине 11 января, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено, ухудшение погоды ожидается с 15:00, коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. Глава Севастополя Михаил Развожаев дал поручение очистить от грязи дороги и особенно обочины. Также Михаил Развожаев поручил вице-губернатору Николаю Жигулину проверить работу городских котельных.

«В следующие выходные ожидается небывалая для этого сезона погода. Прошу еще раз проверить котельные, всё, что связано с обеспечением тепла. Чтобы не выяснилось, что у нас что — то начнется рваться, с учетом того как мы все это запускали осенью. За неделю совместно с управляющими компаниями проведите ревизию», — сказал Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение в связи с непогодой объявлено в соседнем Крыму. Также последствия непогоды устраняют в Краснодарском крае, где прошли снегопады.