Найроби, , 13:58 — REGNUM В Кении студента обвинили в убийстве четверых членов своей семьи и соседа в Нижнем Кабете. Об этом сообщает местный телеканал Citizen TV со ссылкой на следователей.

По их данным, 22-летний Лоуренс В. признался, что он решил убить четырех членов своей семьи, потому что они якобы плохо говорили о нем за его спиной. Он рассказал, что изначально планировал убить всех, включая двух оставшихся в живых сестер, которые учатся в школе, но его планы были сорваны, когда они вернулись в школу-интернат 5 декабря.

По версии следствия, после совершения убийств студент бросился в бега, предварительно упаковав свою окровавленную одежду в мешок. Кроме того, он привез несколько телефонов жертв и орудие убийства в деревню Нджикасе в Май-Махиу, где снимал дом вместе со своей возлюбленной.

Его подруга Сара М., которая была арестована после совершения преступления, также находится под стражей и помогает полиции в расследовании этого дела.