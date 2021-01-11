Москва, , 13:51 — REGNUM Центр «Вектор» продолжает изучение британского штамма коронавируса, который был выявлен из материала пациента ещё в декабре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Институт «Вектор» Роспотребнадзора выделил «британский» штамм коронавируса из материала пациента еще в декабре 2020 года и продолжает его изучение», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России был выявлен первый случай британского штамма коронавируса. Его завёз в Россию гражданин, посетивший Великобританию.