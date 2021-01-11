Мыски, Кемеровская область, , 13:50 — REGNUM В Кузбассе организована прокурорская проверка в связи с публикациями об обнаружении червей в водопроводной воде. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

«В средствах массовой информации опубликованы фотографии и сведения о том, что жители г. Мыски увидели в водопроводной воде из крана белых личинок, — уточнили в ведомстве. — В связи с этим организована проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Проведение проверки поручено прокуратуре г. Мыски».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Мысков проверяют информацию о том, что в квартирах из кранов вместе с водой вытекают черви. Сообщения об этом появились в социальных сетях и местных СМИ.

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