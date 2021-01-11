Дятьковский район, , 13:50 — REGNUM Шесть человек признали виновными в хищении трёх тысяч литров дизельного топлива со спецтехники на охраняемом карьере вблизи деревни Березино Дятьковского района Брянской области. Соучастников приговорили к лишению свободы, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сообщниками стали пять работников АО «Мальцовский портландцемент» и один сотрудник ООО «Мальцевское карьероуправление». Установлено, что с апреля по июль 2019 года они слили из бензобаков закреплённой за ними спецтехники 3650 литров дизельного топлива. Сумма причинённого ущерба превысила 130 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье «Растрата, совершённая организованной группой».

Суд приговорил виновных к наказанию в виде лишения свободы сроком от одного года до двух лет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, соучастникам назначены штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.