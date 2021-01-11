Душанбе, , 13:44 — REGNUM Сотрудники агентства Таджикистана по контролю за наркотиками раскрыли в 2020 году 144 преступления, что на 10% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе ведомства.

За отчетный период выявлено 364 административных правонарушения. К административной ответственности привлечены 390 человек, а общая сумма штрафа составила 383 тыс. сомони ($33,6 тыс.).

Сотрудники агентства изъяли 183 кг наркотиков, в том числе 19 кг героина, 95 кг опия, 40 кг гашиша, 15 кг канабиса и 15 кг психотропных веществ. Кроме того, сотрудники МВД изъяли 1117 кг наркотиков, комитета национальной безопасности — 1097 кг и другие органы — 27 кг .

Общей вес изъятых наркотиков составил 2424 кг, что на 48% больше, чем в 2019 году.