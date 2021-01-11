Москва, , 13:42 — REGNUM Проникновение «британского» штамма SARS-CoV-2 на территорию России представляет даже большую опасность, чем можно себе представить, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор специализированного центра экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский.

«Если бы это было не так, Великобритания бы не ввела третий самый жесткий локдаун до середины февраля, невзирая на серьезную опасность экономического коллапса.

Более то, действующий премьер-министр Борис Джонсон 10 января объявил о том, что помимо жестких санитарных ограничений, снижается объем медицинской помощи, так как система здравоохранения Великобритании уже практически парализована.

Распространение нового штамма не менее опасно и для России, и для любой другой страны, так как способно настолько же быстро парализовать любую систему здравоохранения, на каком высоком уровне развития она бы не находилась, так как его контагиозность (заразность) примерно в 2,5 раза выше, чем у привычного нам варианта.

Таким образом, скорость его распространения может быть максимально высока в минимальные сроки. Скорее всего, здесь отсчет пойдет уже не на месяцы, как это было весной 2020 года, а на недели. И не останется неохваченных регионов, болеть будут все — не только Москва, Санкт-Петербург и крупные города.

Большая опасность нового штамма заключается в том, что он в массе своей поражает категорию, которую до этого вирус щадил — детей, остававшихся ранее, в большинстве случаев, бессимптомными носителями.

От нового вируса у детей начинают проявляться даже симптомы токсического шока, вызванного системным воспалительным процессом из-за проникновения в организм COVID-19. С одной стороны, это позволяет сразу увидеть проблему и изолировать зараженных, с другой увеличивает количество тех, кто нуждается в медицинской помощи.

В отношении методов и способов лечения коронавируса пока что никаких нововведений нет. В данный момент все медицинские учреждения РФ используют базовые схемы, утвержденные Минздравом РФ. Терапия ведения больных со старой формой COVID-19 и новым штаммом одна и та же.

В любом случае, независимо от штамма вируса, стоит отметить огромное значение реабилитации постковидных пациентов. В ней нуждается более 70% тех, кто перенес вирус.

Чаще всего это люди, выписавшиеся из медицинских учреждений. До 25% госпитализированных с COVID-19 необходима неотложная помощь, причем на протяжении довольно длительного времени.

У большинства из них (67%) развивается острый респираторный дистресс синдром — дыхательная недостаточность из-за воспалительных процессов в легких.

Чем дольше человек пробыл в отделении интенсивной терапии, тем сильнее пострадали его легкие и организм в целом. Особенно это касается тех, кто не мог дышать самостоятельно и был переведен на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ).

В реабилитации нуждаются даже те, кто переболел в легкой форме. Действие COVID-19 на организм еще до конца не изучено и многие из тех, кто перенес вирус имеют проблемы с дыханием, даже, если поражение легких было минимальным или его не было вообще.

Это может быть чисто психологическая проблема, но с ней необходимо работать, чтобы вернуть человека к нормальной жизни в кратчайшие сроки», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, первый носитель «британского» штамма SARS-CoV-2, являющегося более заразным, выявлен на территории России.

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