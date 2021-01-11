Липецк, , 13:38 — REGNUM В Липецке проезд в муниципальном общественном транспорте с 11 января можно бесконтактными банковскими картами и через телефон. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

На автобусы МУП «Липецкпассажиртранс» установили новое оборудование, которое поддерживает оплату бесконтактными банковскими картами MasterCard, VISA и МИР и мобильными платежными сервисами Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

Проезд стоит столько же, сколько и при оплате наличными — 21 рубль. Терминал не выдаёт чеков, а о его наличии в автобусе свидетельствует специальная наклейка на двери.