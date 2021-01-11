Магас, , 13:37 — REGNUM В Ингушетии к 11 января число носителей коронавируса достигло 12 911 человек. Самый большой показатель суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом в дни новогодних каникул достигал 91 пациента (1 января), самый низкий — 56 человек (3 января), сообщили в федеральном оперативном штабе.

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С начала 2021 года в республике скончались от COVID-19 восемь жителей региона. Общее число смертей достигло 148. Это четвертый показатель в СКФО.

Выздоровел к настоящему времени 11 141 пациент. Наибольший показатель числа выздоровевших на праздники был зафиксирован 8 января — 150 человек.

В настоящее время в Ингушетии являются «активными больными» 1622 человека. Госпитализированы 412 пациентов, в том числе 127 с лабораторно подтвержденным диагнозом. В тяжелом состоянии находятся 35 человек, из них 12 — подключены к аппаратам ИВЛ.