Минск, , 13:37 — REGNUM В Белоруссии перед судом предстанет мужчина, которого обвинят в покушении на убийство сотрудников правоохранительных органов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного комитета республики 11 января, это гражданин России 54 лет.

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По данным следствия, он был доставлен в отдел полиции в городе Иваново, где его задержали за незаконное пребывание в Белоруссии. Подозреваемый напал с ножом на сотрудников милиции и нанёс им ранения различной степени тяжести.

Как уточнил официальный представитель управления следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк, обвиняемый в июле 2020 года был принудительно выслан из Белоруссии сроком на пять лет. Однако, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, мужчина прибыл в страну и незаконно пребывал на её территории.

Обвинения нападавшему предъявлены по двум статьям УК республики. Его будут судить за покушение на убийство полицейских, а также незаконное пребывание на территории Белоруссии.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений.