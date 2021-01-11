Красногорск, , 13:38 — REGNUM Места массового скопления людей в Подмосковье необходимо оснастить камерами видеонаблюдения. Об этом 11 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В каждом городе Подмосковья должно быть комфортно и безопасно жить. Знаю, что МВД проводит большую работу, но прошу посмотреть финансирование для наиболее незащищенных территорий», — сказал Воробьев.

Помимо оснащения территорий камерами наружного наблюдения, губернатор поручил продолжить работу по обеспечению безопасности на железнодорожных путях Подмосковья, в частности для предотвращения травматизма при переходе путей в неположенных местах.

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