Великий Новгород, , 13:52 — REGNUM За последние сутки в Новгородской области лабораторным путём выявили 256 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 11 января в региональном оперштабе. Это сразу на 70 случаев больше, чем было выявлено сутками ранее.

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Больше всего новых носителей — 143 — выявлено в Боровичском районе, в том числе в местном доме-интернате для престарелых и инвалидов, где произошла вспышка коронавирусной инфекции.

Из числа постояльцевдома-интерната 13 человек госпитализированы, 11 проживающим назначено лечение на базе самого учреждения, 44 проживающим с бессимптомным течением заболевания и персоналу учреждения назначено профилактическое лечение. По состоянию на 10 января года в учреждении находилось 77 проживающих и 22 сотрудника.

«По факту возникшей вспышки заболевания в социальном учреждении распоряжением регионального Управления Роспотребнадзора назначено проведение эпидемиологического расследования причин и условий возникновения случаев новой коронавирусной инфекции», — сообщили ранее в пресс-службе правительства Новгородской области.

Добавим, что 70 новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в Великом Новгороде, 18 — в Новгородском районе, остальные — в других районах Новгородчины.

С учетом новых данных в области выявлено 20 535 случаев заражения за время пандемии. Выздоровели за это время 17 172 человека, в том числе 643 человека выписаны за последние сутки. Скончались 99 человек.