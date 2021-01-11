Тбилиси, , 13:33 — REGNUM В Грузии ограничения, введённые в конце ноября 2020 года в рамках борьбы с коронавирусом, продлены до 1 февраля. Соответствующее решение было принято 11 января на заседании межведомственного координационного совета при премьер-министре страны.

Полиция Грузии следит за режимом соблюдения карантина Police.ge

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"Нашей задачей является использовать эти две-три недели до 1 февраля для того, чтобы активно общаться с бизнесом», — сообщила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава на брифинге в Тбилиси.

Власти страны надеются, что с 1 февраля настанет безопасный период, после чего можно будет начать снятие ограничений, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии жесткие карантинные ограничения объявили с 28 ноября 2020 года по 31 января. В период с 24 декабря прошлого года до 2 января их смягчили и разрешили открыться торговым центрам и непродуктовым магазинам. Главный эпидемиолог страны Амиран Гамкрелидзе ранее отметил, что смягчение мер не привело к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране.

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