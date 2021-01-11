Москва, , 13:31 — REGNUM Самые заветные мечты жителей России — крепкое здоровье (9%) и улучшение жилищных условий (8%), приводит данные исследования 11 января Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Граждане России Дарья Драй © ИА REGNUM

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Также граждане мечтают о путешествиях (5%), о повышении уровня жизни (4%), о благополучной жизни детей и внуков (4%).

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Мечту о создании семьи и воспитании хороших детей наиболее достижимой считают 90% опрошенных. Среди самых реализуемых мечтаний — прожить честную жизнь (85%), интересная работа (76%) и хорошее образование (71%).

Опрос по телефону проведен 26 декабря 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России в среднем по стране планируют дожить до 87 лет.

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