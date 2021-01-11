Чита, , 13:29 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, темпы прироста заболеваемости COVID-19 продолжают превышать российские показатели. Об этом на оперативном совещании 11 января в правительстве региона сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа. Её слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

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«За прошедшие две недели ежесуточный темп прироста не поднимался выше 0,8. К последним суткам недели он составил 0,79. Суточный показатель на 10 января составляет 21,7 на 100 тысяч населения. Темпы прироста по Российской Федерации составляют 0,68. Суточный показатель — 15,56. Пока Забайкальский край идет выше российских показателей», — сказала Светлана Лапа.

Она также отметила, что в регионе наметилась тенденция снижения заболеваемости, но изменения в показателях пока незначительные. Вместе с тем, за первую неделю 2021 года отмечается рост числа случаев среди работников сферы услуг (в 1,9 раза, в основном за счет работников офисов и банков), непродовольственной торговли и транспорта. Отмечается снижение числа случаев среди работников здравоохранения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. За новогодние праздники причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у 58 человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 563 человека.

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