Красногорск, , 13:30 — REGNUM Среди жителей Подмосковья существует запрос на строительство тротуаров. Об этом 11 января рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, именно от этого вопроса во многом зависит качество жизни и состояние благоустройства на территории региона.

«Мы видим большой запрос не только на строительство дорог, но и тротуаров. Это является краеугольным камнем комфорта, качества жизни и безопасности», — сказал Воробьев.

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