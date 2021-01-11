Москва, , 13:20 — REGNUM Правительство РФ расширяет список государственных услуг, доступных для получения в электронной форме. Об этом 11 января сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

По словам главы правительства, на портале государственных и муниципальных услуг «будут созданы и доступны более 20 наиболее востребованных сервисов, за которыми раньше люди могли обратиться в различные инстанции только очно».

Среди новых услуг портала — возможность дистанционного взаимодействия с нотариусом, в том числе подача заявления об открытии наследства. Также можно получить выписку о залоге имущества, заверить перевод, передать на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность.

Электронной формой могут воспользоваться и специалисты в области строительства, а также волонтёры и добровольцы.