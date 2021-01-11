Ташкент, 11 января 2021, 13:20 — REGNUM Создание агентства по вопросам женщин в Узбекистане обсудили депутаты республики совместно с сотрудниками центра по правам человека, сообщает 11 января агентство Kun.uz.
Депутаты сената, Олий Мажилиса (нижней палаты парламента) и представители центра провели встречу на тему «Актуальные вопросы дальнейшего повышения роли и статуса женщин в государственном управлении».
Участники мероприятия обсудили введение квот на трудоустройство женщин на руководящие должности в государственных и общественных организациях.
Участники форума также обсудили проблемы безработицы. В частности, около одного миллиона женщин не трудоустроены, еще 2−2,5 млн женщины заняты на сезонных работах.
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