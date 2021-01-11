Тюмень, , 13:19 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 154 случая заражения коронавирусом. Об этом 11 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 159 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 11 января коронавирусом заразились 25 087 человек. Выздоровели 23 557 человек, скончались 214 пациентов с COVID-19.