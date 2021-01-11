Джакарта, , 13:15 — REGNUM Председатель национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Сурджанто Тджахджоно надеется, что его команда скоро найдет бортовой самописец лайнера Sriwijaya Air, сообщает CNN Indonesia.

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"Надеюсь, мы сможем найти два «чёрных ящика» сегодня или как можно скорее», — заявил Сурджанто Тджахджоно в аэропорту Сукарно-Хатта в Джакарте 11 января 2021 года.

Ранее командующий вооруженными силами Индонезии маршал Хади Тджахджанто заявил, что поисково-спасательная группа обнаружила сигнал от бортового самописца лайнера Sriwijaya Air. Был определен район поиска, на месте ведутся поисковые работы.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи предоставило Индонезии помощь для поиска обломков лайнера Sriwijaya Air.

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