Владикавказ, , 13:12 — REGNUM В Северной Осетии численность новых выявленных случаев заражения коронавирусом в новогодние каникулы не опускалась ниже 82 в сутки. Наибольший показатель прироста числа пациентов с COVID-19 был отмечен 1 января — 88 человек. Такие данные приводит 11 января федеральный оперативный штаб.

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При этом численность ежедневно выписываемых в связи с выздоровлением пациентов достигала в РСО-Алании в отдельные дни 86. Кроме того, этот регион оказался единственным в Северо-Кавказском федеральном округе, в котором с начала 2021 года не было зафиксировано случаев летального исхода от COVID-19.

Общее число носителей инфекции в Северной Осетии приближается к 13 тысячам. Число лиц, которые сумели справиться с болезнью, составило 11 483 человека.