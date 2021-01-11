Пермь, , 13:10 — REGNUM Пермский край вошел в число четырех регионов России, где в 2021 году будет реализован федеральный пилотный проект по учету земли и недвижимости на единой платформе.

Как сообщает краевое министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности, выбор регионов в качестве пилотов учитывал техническую и кадровую обеспеченность, квалификацию кадров в сфере информационных технологий и земельно-имущественного комплекса, имеющиеся наработки по данному направлению.

По данным на 19 мая 2020 года в Пермском крае почти 260 тысяч гектаров земли либо не использовалось, либо эксплуатация признана неэффективной, а сведения о земле как объекте недвижимости, природном ресурсе, лесных участках, лесах, водных объектах, сельхозугодьях разбросаны по десяти различным ведомствам и ресурсам.

«Пилотный проект направлен на объединение данных различных федеральных и краевых информационных систем и апробацию инструментов по автоматической выборке территорий с низкой эффективностью использования земель и недвижимости», — отметили в министерстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с заместителями заявил о том, что в 2021 году Краснодарский край, Прикамье, Иркутская область и Татария станут участниками эксперимента по совершенствованию земельно-имущественных отношений. Единая база данных позволит повысить качество управления землей и недвижимостью, упростить предоставление связанных с землей и недвижимостью госуслуг населению и бизнесу, в том числе за счет вовлечения в оборот неиспользуемых объектов.

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