Кемерово, 11 января 2021, 13:10 — REGNUM В Кемеровской области вынесен приговор четверым сотрудникам ГУФСИН. Они проходили по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.
«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум бывшим и двум отстранённым сотрудникам одной из колоний ГУФСИН России по Кузбассу», — уточнили в ведомстве.
Установлено, что в марте 2019 года двое оперуполномоченных колонии и двое инспекторов отдела безопасности стали свидетелями того, как заключённый избивал осужденного, прибывшего в колонию с очередным этапом, но не предприняли мер для того, чтобы остановить избиение. Потерпевший был госпитализирован, но от полученных повреждений скончался. Заключённому приговором суда назначено наказание.
«В ходе установления событий произошедшего преступления следствием выявлен факт злоупотреблений должностными полномочиями сотрудниками колонии. По ходатайству следователя обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Со следствием они не сотрудничали, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Приговором суда каждому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности в государственных органах сроком на 2 года», — отметили в СКР.