Кемерово, , 13:10 — REGNUM В Кемеровской области вынесен приговор четверым сотрудникам ГУФСИН. Они проходили по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум бывшим и двум отстранённым сотрудникам одной из колоний ГУФСИН России по Кузбассу», — уточнили в ведомстве.