Улан-Батор, , 13:05 — REGNUM В столице Монголии с 11 января ослаблены карантинные ограничения. Как сообщили в чрезвычайной комиссии, решения принято после того как власти взяли под контроль очаги распространения COVID в Улан-Баторе.

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«В Улан-Баторе 70 тысяча человек или один член каждой семьи сдали анализы на коронавирус. В районе Баянзурх, где находится очаг заболевания, 95 тысяча жителей сдали анализы. Четыре больших очага в столице мы смогли взять под контроль и поэтому ослабляются карантинные ограничения. Нам пора адаптироваться к новым условиям жизни», — заявил министр здравохранения Тогтмолын Монхсайхан.

С понедельника, 11 января все организации, за исключением 18 видов деятельности, работают в нормальном режиме. Под запретом остались торговля непродовольственными товарами, работа баров и караоке, саун, бассейнов, религиозных организаций, салонов красоты проведение общественных мероприятий, свадеб, выставок, спортивных мероприятий и другие организаций, деятельность которых не являются жизненно необходимой.

Для участия в дорожном движении не требуется специальное разрешение, междугородное транспортное сообщение остается ограниченным.

В связи с ослаблением карантинных мер и введением режима повышенной готовности, мэр города Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумъяабазар рекомендовал местным административным органам перевести на удаленную работу 70% сотрудников.

Отметим, по состоянию 11 января в Монголии общее число выявленных заражений коронавирусом составило 1442. За сутки выявлено 13 случаев, все они являются внутренними.

Выздоровело 535 человек, два пациента умерли.