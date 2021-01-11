Стокгольм, , 13:08 — REGNUM Сегодня, 11 января, для большинства школьников в Швеции начинается новый учебный семестр. Однако исследователь Оса Уилок, которая занимается изучением легочных заболеваний в Каролинском институте, резко критикует политику властей в отношении работы общеобразовательных учреждений в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Эксперт выступает за повторное закрытие школ. Об этом она заявила в интервью изданию Expressen.

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«Сейчас мы находимся в ситуации, когда нам нужна повторное закрытие на несколько недель», — заявила Уилок.

Исследователь отмечает, что на учащихся школ приходится большая доля вспышек коронавируса, отраженных в статистике Агентства общественного здравоохранения.

«Из отчета самого Агентства общественного здравоохранения, опубликованного незадолго до Рождества, на 50-й неделе (7 — 13 декабря 2020 года), как мы видим, 45% всех вспышек, произошедших в течение 49-й недели (30 ноября — 6 декабря 2020 года), приходятся на общеобразовательные школы. А если добавить еще дошкольные учреждения и гимназии, то цифра возрастет до 70%», — объяснила Уилок.

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