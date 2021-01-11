Копенгаген, , 13:05 — REGNUM Первая доставка вакцины от COVID-19, разработанной компанией Moderna, в Данию будет осуществлена 12 января. Об этом сообщила газета Ekstrabladet.

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По данным Государственного института сыворотки Дании, в рамках первой партии в страну будет доставлено 5 000 доз вакцины. Все они будут использованы в одном регионе. Привиться от COVID-19 вакциной от Moderna смогут жители только Южной Дании, поскольку количества доз препарата не хватит на граждан, проживающих в других административных образованиях.

Подчеркивается, что количества препарата хватит на иммунизацию 2 500 человек, так как половина из доставленных доз будет сразу же зарезервирована для тех, кто сделает первую прививку.

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