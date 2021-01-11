Севастополь, , 13:01 — REGNUM В Севастополе подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 11 января в пресс-службе правительства города. Накануне, 10 января, сообщалось о 98 новых случаях заражения инфекцией.

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«По состоянию на утро 11 января зарегистрированы 95 новых случаев заболевания COVID-19. 40 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 48 до 82 лет. Во всех случаях течение болезни осложнялось тяжёлыми хроническими заболеваниями», — уточнили в оперативном штабе.

В Севастополе за период пандемии подтверждено 7 753 случая заражения коронавирусом, выздоровели 7 007 пациентов, скончались в общей сложности уже 287 пациентов с подтверждённым СOVID-19. Лечение в стационарах продолжают 267 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм — 263 человека.