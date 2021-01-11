Красногорск, , 13:09 — REGNUM Количество выявленных в сутки пациентов с коронавирусной инфекцией в праздничные дни в Подмосковье сократилось примерно на четверть. Об этом 11 января сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на совещании с участием губернатора региона Андрея Воробьева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Количество выявлений в сутки снизилось на 24%, что связано с праздничными днями и выходными. Количество вызовов врачей на дом сократилось на 25% в сутки и, соответственно, охват исследованиями тоже снизился», — заявила Стригункова.

При этом количество госпитализаций снизилось незначительно — всего на 3%. На 5% снизилось количество пациентов, проходящих амбулаторное лечение. В то же время увеличилось количество госпитализаций лиц старше 65 лет, отметила министр.

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