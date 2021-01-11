Оренбург, , 12:53 — REGNUM В Оренбургской области прогнозируют резкое понижение температуры воздуха — на десять и более градусов по Цельсию, сообщает ГУ МЧС по региону и напоминает о необходимости соблюдения правил использования электрообогревателей и газового оборудования.

По данным гидрометцентра, в ночь на 12 января на территории Оренбуржья ожидается бурное вторжение арктического воздуха, которое спровоцирует интенсивный рост атмосферного давления. Над регионом образуется антициклон. Температурный фон опустится на несколько градусов ниже многолетней нормы.

Ночные температуры воздуха составят — 22,-27°C с северо-западным ветром, порывы которого будут достигать девяти метров в секунду. Днем температура воздуха составит — 15,-20 °C, а местами — 26 °C. Ветреная погода сохранится.

К 15 января ночные и дневные температуры повысятся до — 7,-12°С, а на территорию региона придут снегопады и метели.